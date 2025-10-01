Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Пятибратов: возможно, назначение Василенко — последний шанс для руководства «Факела»

Комментарии

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов после назначения Олега Василенко на пост главного тренера воронежского клуба выразил мнение, что слишком много специалистов в «Факеле» начинают и заканчивают работу преждевременно.

— Не кажется ли, что назначение Василенко — последний шанс для руководства «Факела», учитывая гнев со стороны болельщиков и руководства Воронежа?
— У Романа Гурамовича Асхабадзе есть очень хорошее качество — он с честью и достоинством выходит из любой ситуации. Возможно, назначение Олега Петровича — последний шанс для руководства «Факела». Я тоже читал и слышал очень много негативных высказываний в адрес Асхабадзе, хотя я в корне с этим не согласен. Я думаю, что слишком много тренеров в «Факеле» начинают и заканчивают работу преждевременно. Когда-то глава региона сделает выводы, что пришло время менять не только тренеров, но и руководство клуба.

Я ни в коей мере не хотел бы, чтобы Роман Гурамович Асхабадзе, Кирилл Николаевич Котов и Александр Сергеевич Самедов покинули свои должности. Давайте не забывать, где был «Факел», когда пришёл Асхабадзе! Он очень много сделал для клуба, он трудоголик. Да, у него очень сложный характер и тренерам с ним работать непросто. Но он работает во благо клуба, который достаточно прочно стоит на ногах. Что касается вылета «Факела» при Асхабадзе из РПЛ, такое бывает — произошёл ряд факторов, — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Комментарии
