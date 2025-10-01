«Пари НН» — «Спартак»: у хозяев за вторую жёлтую карточку удалён Карич на 83-й минуте

В эти минуты идёт матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 83-й минуте у нижегородцев за вторую жёлтую карточку удалён Свен Карич. Ранее, на 14-й минуте, Хуан Босельи открыл счёт в этой игре и вывел нижегородцев вперёд, но после просмотра VAR было зафиксировано нарушение правил в штрафной площади хозяев поля в начале атаки, взятие ворот отменили, был назначен пенальти в пользу москвичей, его реализовал Ливай Гарсия. Хуан Босельи на 28-й минуте со штрафного удара сравнял счёт в этой игре.

«Пари Нижний Новгород» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за четыре матча. «Спартак» располагается на второй строчке, заработав семь очков. На первом месте находится махачкалинское «Динамо» (11).