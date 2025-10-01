«Нас убили, Умяров рисовал». Игрок «Пари НН» — о скандальном эпизоде матча со «Спартаком»

Защитник клуба «Пари Нижний Новгород» Максим Шнапцев отреагировал на эпизод с отменой первого гола своего одноклубника Хуана Босельи в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (на данный момент счёт 1:1). Главный арбитр встречи Павел Кукуян с помощью VAR изучил эпизод с нарушением правил в штрафной площади нижегородцев в начале голевой атаки, отменил взятие ворот и назначил пенальти в ворота хозяев поля. Удар с «точки» реализовал Ливай Гарсия.

«Начали радоваться, просто взяли и практически убили нас. Там вроде Умяров падал, когда пенальти был, он больше рисовал, чем пенальти был. Не знаю, как так можно убивать нас практически в начале матча. У нас и моментов больше было, и острее. Да, «Спартак» владеет мячом, но по моментам мы превосходили в эти минуты. Просто так прибили нас в начале матча, не знаю, что сказать», — сказал Шнапцев в эфире «Матч ТВ».