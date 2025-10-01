Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Мбаппе: Камавинга часто ездит в Бразилию? Да, он наполовину бразилец, наполовину француз

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что у него особые отношения с Бразилией, и выразил желание когда-нибудь туда поехать.

«Я играл с некоторыми из лучших и самых талантливых игроков в футбольной истории Бразилии. У меня особые отношения с Бразилией. Я хочу когда-нибудь туда поехать. Камавинга часто туда ездит? Да-да, теперь он наполовину бразилец, наполовину француз (улыбается)», — приводит слова Мбаппе Madrid Xtra со ссылкой на TNT Sports.

Мбаппе выступает в составе «Реала» с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 68 встречах во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

