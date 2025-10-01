Арбитр Федотов высказался о спорном пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Пари НН»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором арбитр Павел Кукуян отменил гол московского «Спартака» в ворота «Пари НН». На 14-й минуте Хуан Босельи вывел хозяев поля вперёд, но гол был отменён после просмотра VAR, а в ворота клуба нижегородцев рефери назначил пенальти, который реализовал Ливай Гарсия.

«VAR ошибся. Как и Кукуян после просмотра повтора. Умяров уже произвёл действие — сыграл в мяч. Дальше надо рассматривать действия Царукяна — безрассудны они или нет. Учитывая рекомендации, я считаю, что они не безрассудны. Да, был контакт с подошвой. Но ключевое здесь, что футболист «Спартака» уже сыграл в мяч — это завершённое действие. А никакого безрассудства не было — ни шипов, ни скорости. Игрок «Пари НН» находился в статике и коснулся подошвы бутсой. По тем рекомендациям, которые даёт департамент, это не нарушение. Правильное решение — продолжить игру и засчитать гол в ворота «Спартака», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.