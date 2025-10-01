Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Сочи»: Евгеньев сравнял счёт на 40-й минуте

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). На данный момент счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 3
5 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Игнатов – 35'     1:1 Евгеньев – 40'     2:1 Аберден – 45'     2:2 Крамарич – 70'     3:2 Чернов – 82'     3:3 Зиньковский – 87'    

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Защитник хозяев поля Роман Евгеньев сравнял счёт на 40-й минуте. Ранее первый гол в матче забил нападающий гостей Михаил Игнатов на 35-й минуте.

«Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала два очка за четыре матча. «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке, заработав шесть очков. На первом месте находится «Краснодар» (11).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
