«Крылья Советов» — «Сочи»: Аберден забил в свои ворота на 45-й минуте

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). На данный момент счёт в матче 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Защитник «Сочи» Набиль Аберден забил гол в свои ворота на 45-й минуте. Ранее первый гол в матче забил нападающий гостей Михаил Игнатов на 35-й минуте. Защитник хозяев поля Роман Евгеньев сравнял счёт на 40-й минуте.

«Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала два очка за четыре матча. «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке, заработав шесть очков. На первом месте находится «Краснодар» (11).