18-летний вратарь «Кайрата» получил машину в подарок после матча с «Реалом»
Предприниматель из списка Forbes до 30 лет Улугбек Шарипов подарил 18-летнему вратарю «Кайрата» Шерхану Калмурзе автомобиль китайской марки Exeed после матча с «Реалом» (0:5) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается в социальных сетях Шарипова.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25' 0:2 Мбаппе – 52' 0:3 Мбаппе – 74' 0:4 Камавинга – 83' 0:5 Диас – 90+3'
«Небольшой подарок. Ты большой молодец, подарил нам много эмоций. Главное – не останавливайся», – сказал Шарипов.
Калмурза выложил видео этого момента в своих социальных сетях и написал: «Человек с большой буквы, уважаю. Спасибо большое ещё раз».
Победу «Реалу» в матче с «Кайратом» принесли оформивший хет-трик Килиан Мбаппе, Эдуарду Камавинга и Браим Диас.
