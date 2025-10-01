Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

18-летний вратарь «Кайрата» получил машину в подарок после матча с «Реалом»

Комментарии

Предприниматель из списка Forbes до 30 лет Улугбек Шарипов подарил 18-летнему вратарю «Кайрата» Шерхану Калмурзе автомобиль китайской марки Exeed после матча с «Реалом» (0:5) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается в социальных сетях Шарипова.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

«Небольшой подарок. Ты большой молодец, подарил нам много эмоций. Главное – не останавливайся», – сказал Шарипов.

Калмурза выложил видео этого момента в своих социальных сетях и написал: «Человек с большой буквы, уважаю. Спасибо большое ещё раз».

Победу «Реалу» в матче с «Кайратом» принесли оформивший хет-трик Килиан Мбаппе, Эдуарду Камавинга и Браим Диас.

