18-летний вратарь «Кайрата» получил машину в подарок после матча с «Реалом»

Предприниматель из списка Forbes до 30 лет Улугбек Шарипов подарил 18-летнему вратарю «Кайрата» Шерхану Калмурзе автомобиль китайской марки Exeed после матча с «Реалом» (0:5) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается в социальных сетях Шарипова.

«Небольшой подарок. Ты большой молодец, подарил нам много эмоций. Главное – не останавливайся», – сказал Шарипов.

Калмурза выложил видео этого момента в своих социальных сетях и написал: «Человек с большой буквы, уважаю. Спасибо большое ещё раз».

Победу «Реалу» в матче с «Кайратом» принесли оформивший хет-трик Килиан Мбаппе, Эдуарду Камавинга и Браим Диас.