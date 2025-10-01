«Крылья Советов» — «Сочи»: Мартин Крамарич забил гол с пенальти на 70-й минуте

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). На данный момент счёт в матче 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».
Нападающий «Сочи» Мартин Крамарич забил гол на 70-й минуте, реализовав пенальти. Ранее нападающий гостей Михаил Игнатов открыл счёт в матче на 35-й минуте. Защитник «Крыльев» Роман Евгеньев восстановил равенство на 40-й минуте. Защитник «Сочи» Набиль Аберден забил гол в свои ворота на 45-й минуте.
«Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала два очка за четыре матча. «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке, заработав шесть очков. На первом месте находится «Краснодар» (11).
