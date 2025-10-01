«Балтика» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30

Сегодня, 1 октября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть на стадионе «Ростех Арене» в Калининграде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). Начало игры — в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы D. Команда набрала два очка за четыре матча. «Акрон» располагается на третьей строчке, заработав пять очков. На первом месте находится «Локомотив» (9).