Главная Футбол Новости

Балтика – Акрон: стартовые составы команд на матч 5-го тура Кубка России 2025/2026, 1 октября

«Балтика» — «Акрон»: стартовые составы на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 октября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть на стадионе «Ростех Арене» в Калининграде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). Начало игры — в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Балтика»: Любаков, Гассама, Мурид, Ковалёв, Ковач, Йенне, Андраде, Филин, Манелов, Чивич, Оффор.

«Акрон»: Тереховский, Бокоев, Эсковаль, Родригес, Джаковац, Савичев, Лончар, Хосонов, Бакаев, Попенков, Беншимол.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы D. Команда набрала два очка за четыре матча. «Акрон» располагается на третьей строчке, заработав пять очков. На первом месте находится «Локомотив» (9).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
Комментарии
