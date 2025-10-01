«А вы сами были вратарём?» Нойер — о пропущенном голе в матче с «Пафосом»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал пропущенный гол в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Пафосом» (5:1), автором единственного гола соперников мюнхенцев стал Мислав Оршич.

— Это был неберущийся мяч?

— Да.

— Вы относительно поздно среагировали?

— Нет. А вы сами были вратарём?

— Честно говоря, нет.

— Очень жаль. Мяч сначала летел по прямой траектории, а затем она изменилась. Он летел прямо в меня, но затем, как вы могли увидеть, мяч сместился вправо. Если бы вы играли в футбол, то вы бы поняли, о чём я говорю. Думаю, я ответил на ваш вопрос, — сказал Нойер в интервью для Sport1.