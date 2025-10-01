Джуд Беллингем — лучший игрок сборной Англии в сезоне-2024/2025

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим футболистом в национальной команде по итогам сезона-2024/2025. Об этом сообщается на сайте сборных Англии.

Игрок получил награду по итогам голосования болельщиков. Второе место занял полузащитник Деклан Райс из «Арсенала», третье – нападающий Гарри Кейн из «Баварии».

Беллингем стал вторым игроком, забравшим эту награду, будучи представителем клуба не из АПЛ. Впервые это сделал Оуэн Харгривз из «Баварии» в 2006 году.

В прошлом сезоне 22-летний Беллингем сыграл восемь матчей за сборную Англии, отметившись голом и тремя результативными передачами.