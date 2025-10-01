Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джуд Беллингем — лучший игрок сборной Англии в сезоне-2024/2025

Джуд Беллингем — лучший игрок сборной Англии в сезоне-2024/2025
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим футболистом в национальной команде по итогам сезона-2024/2025. Об этом сообщается на сайте сборных Англии.

Игрок получил награду по итогам голосования болельщиков. Второе место занял полузащитник Деклан Райс из «Арсенала», третье – нападающий Гарри Кейн из «Баварии».

Беллингем стал вторым игроком, забравшим эту награду, будучи представителем клуба не из АПЛ. Впервые это сделал Оуэн Харгривз из «Баварии» в 2006 году.

В прошлом сезоне 22-летний Беллингем сыграл восемь матчей за сборную Англии, отметившись голом и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Официально
Джуд Беллингем занял 23-е место в голосовании за «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android