«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в серии пенальти в 5-м туре Кубка России

Завершился матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Матч завершился победой хозяев поля со счётом 3:3, 5:4 пен.

Нападающий гостей Михаил Игнатов открыл счёт в матче на 35-й минуте. Защитник «Крыльев» Роман Евгеньев восстановил равенство на 40-й минуте. Футболист «Сочи» Набиль Аберден забил гол в свои ворота на 45-й минуте.

Во втором тайме форвард южан Мартин Крамарич забил гол на 70-й минуте, реализовав пенальти. Защитник хозяев поля Никита Чернов забил гол на 82-й минуте. Полузащитник «Сочи» Антон Зиньковский сравнял счёт на 87-й минуте. В серии пенальти оказались сильнее игроки самарцев.

«Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала два очка за пять матчей. «Крылья Советов» располагаются на второй строчке, заработав восемь очков. На первом месте находится «Краснодар» (11).