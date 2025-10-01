Скидки
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — Сочи, результат матча 1 октября 2025, счет 3:3, 5-й тур Кубка России 2025/2026

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в серии пенальти в 5-м туре Кубка России
Аудио-версия:
Завершился матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Матч завершился победой хозяев поля со счётом 3:3, 5:4 пен.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 3
5 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Игнатов – 35'     1:1 Евгеньев – 40'     2:1 Аберден – 45'     2:2 Крамарич – 70'     3:2 Чернов – 82'     3:3 Зиньковский – 87'    

Нападающий гостей Михаил Игнатов открыл счёт в матче на 35-й минуте. Защитник «Крыльев» Роман Евгеньев восстановил равенство на 40-й минуте. Футболист «Сочи» Набиль Аберден забил гол в свои ворота на 45-й минуте.

Во втором тайме форвард южан Мартин Крамарич забил гол на 70-й минуте, реализовав пенальти. Защитник хозяев поля Никита Чернов забил гол на 82-й минуте. Полузащитник «Сочи» Антон Зиньковский сравнял счёт на 87-й минуте. В серии пенальти оказались сильнее игроки самарцев.

«Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала два очка за пять матчей. «Крылья Советов» располагаются на второй строчке, заработав восемь очков. На первом месте находится «Краснодар» (11).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
