«Спартак» вырвал победу в матче Кубка России с «Пари НН», забив в компенсированное время

Окончен матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

На 14-й минуте Хуан Босельи открыл счёт в этой игре и вывел нижегородцев вперёд, но после просмотра VAR было зафиксировано нарушение правил в штрафной площади хозяев поля в начале атаки, взятие ворот отменили, был назначен пенальти в пользу москвичей, его реализовал Ливай Гарсия. Хуан Босельи на 28-й минуте со штрафного удара сравнял счёт в этой игре. На 83-й минуте у нижегородцев за вторую жёлтую карточку удалён Свен Карич. Победный гол на 90+2-й минуте забил Жедсон Фернандеш.

После этой игры «Спартак» занимает второе место в группе С с 10 очками, красно-белые вышли в плей-офф Пути РПЛ турнира. «Пари НН» с тремя очками находится на третьей строчке.