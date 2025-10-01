Василий Иванов высказался о продлении контракта Мойзеса с ЦСКА до 2029 года

Бывший футболист московского ЦСКА Василий Иванов прокомментировал продление контракта защитника красно-синих Мойзеса с клубом до 2029 года. Ранее появилась информация, что стороны согласовали новый четырёхлетний контракт.

«Мойзес — хороший игрок. ЦСКА принял правильное решение, что продлил с ним контракт. Мойзес очень помогает, влился в команду. Он выполняет требования, которые ему ставят. Надеюсь, это было общее решение, принятое с тренером», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мойзес выступает за ЦСКА с августа 2022 года. Армейцы арендовали игрока у бразильского «Интернасьонала», а спустя год выкупили его контракт у южноамериканской команды. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего футболиста три голевые передачи в 15 матчах во всех турнирах.