Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Василий Иванов высказался о продлении контракта Мойзеса с ЦСКА до 2029 года

Василий Иванов высказался о продлении контракта Мойзеса с ЦСКА до 2029 года
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Василий Иванов прокомментировал продление контракта защитника красно-синих Мойзеса с клубом до 2029 года. Ранее появилась информация, что стороны согласовали новый четырёхлетний контракт.

«Мойзес — хороший игрок. ЦСКА принял правильное решение, что продлил с ним контракт. Мойзес очень помогает, влился в команду. Он выполняет требования, которые ему ставят. Надеюсь, это было общее решение, принятое с тренером», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мойзес выступает за ЦСКА с августа 2022 года. Армейцы арендовали игрока у бразильского «Интернасьонала», а спустя год выкупили его контракт у южноамериканской команды. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего футболиста три голевые передачи в 15 матчах во всех турнирах.

Материалы по теме
Игорь Дивеев: Мойзес — русский, понимает язык лучше Мусаева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android