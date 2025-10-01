Кейн побил рекорд Месси по быстроте совершения 20 результативных действий с начала сезона

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн быстрее всех сделал первые 20 результативных действий с начала сезона во всех турнирах. Форвард отметился дублем в матче 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Бавария» на выезде победила «Пафос» со счётом 5:1.

Для достижения этой отметки Кейну понадобилось 742 минуты, что на семь минут быстрее предыдущего рекорда, установленного в сезоне-2011/2012 Лионелем Месси (749 минут).

Игроки с наименьшим количеством минут игрового времени, которое было необходимо для достижения первых 20 результативных действий в сезоне:

1. Гарри Кейн (сезон-2025/2026, «Бавария», 742 минуты).

2. Лионель Месси (сезон-2011/2012, «Барселона», 749).

3. Лионель Месси (сезон-2016/2017, «Барселона», 844).

4. Гарри Кейн (сезон-2020/2021, «Тоттенхэм Хотспур», 871).

5. Гарри Кейн (сезон-2024/2025, «Бавария», 891).

6. Клаудио Писарро (сезон-2012/2013, «Бавария», 910).

7. Эрлинг Холанд (сезон-2022/2023, «Манчестер Сити», 915).

10. Серу Гирасси (сезон-2023/2024, «Штутгарт», 953).

11. Килиан Мбаппе (сезон-2018/2019, «ПСЖ», 959).

12. Криштиану Роналду (сезон-2014/15, «Реал», 990).