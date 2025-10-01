Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кейн побил рекорд Месси по быстроте совершения 20 результативных действий с начала сезона

Кейн побил рекорд Месси по быстроте совершения 20 результативных действий с начала сезона
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн быстрее всех сделал первые 20 результативных действий с начала сезона во всех турнирах. Форвард отметился дублем в матче 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Бавария» на выезде победила «Пафос» со счётом 5:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
1 : 5
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 15'     0:2 Геррейру – 20'     0:3 Джексон – 31'     0:4 Кейн – 34'     1:4 Оршич – 45'     1:5 Олисе – 68'    

Для достижения этой отметки Кейну понадобилось 742 минуты, что на семь минут быстрее предыдущего рекорда, установленного в сезоне-2011/2012 Лионелем Месси (749 минут).

Игроки с наименьшим количеством минут игрового времени, которое было необходимо для достижения первых 20 результативных действий в сезоне:

1. Гарри Кейн (сезон-2025/2026, «Бавария», 742 минуты).
2. Лионель Месси (сезон-2011/2012, «Барселона», 749).
3. Лионель Месси (сезон-2016/2017, «Барселона», 844).
4. Гарри Кейн (сезон-2020/2021, «Тоттенхэм Хотспур», 871).
5. Гарри Кейн (сезон-2024/2025, «Бавария», 891).
6. Клаудио Писарро (сезон-2012/2013, «Бавария», 910).
7. Эрлинг Холанд (сезон-2022/2023, «Манчестер Сити», 915).
10. Серу Гирасси (сезон-2023/2024, «Штутгарт», 953).
11. Килиан Мбаппе (сезон-2018/2019, «ПСЖ», 959).
12. Криштиану Роналду (сезон-2014/15, «Реал», 990).

