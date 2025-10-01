Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Футбол Новости

Тренер ЦСКА Челестини: рассчитываем, что сможем выйти в следующий раунд Кубка России

Тренер ЦСКА Челестини: рассчитываем, что сможем выйти в следующий раунд Кубка России
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал комментарий касательно предстоящего матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Локомотивом».

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Мы хотим, чтобы у нас вся команда могла соревноваться. Лучшая подготовка к «Спартаку» в конце недели — хороший матч сегодня. Рассчитываем, что сможем обеспечить себе выход в следующий раунд. Надеюсь, что команда проведёт хороший матч», — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили соперника со счётом 4:3.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
