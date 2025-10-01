«Локомотив» — ЦСКА: в первом тайме команды счёт не открыли

В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Абросимовым (Ростов-на-Дону). После первого тайма счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).