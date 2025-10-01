Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 1 октября, календарь, таблица

Сегодня, 1 октября, в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялись четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России сезона-2025/2026 1 октября:

«Пари Нижний Новгород» – «Спартак» Москва – 1:2;

«Крылья Советов» – «Сочи» – 3:3 (5:4 пен.);

«Балтика» – «Акрон» – 3:0;

«Локомотив» – ЦСКА – 0:0 (2:4 пен.).

Завершающий матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между махачкалинским «Динамо» и «Ростовом» состоится 2 октября.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили соперника со счётом 4:3.