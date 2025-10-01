«Рома» предлагает Дибале новый контракт — Corriere dello Sport

«Рома» намерена продлить контракт с аргентинским нападающим Пауло Дибалой. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Нынешний трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона, римляне хотят предложить игроку новое соглашение с перспективой долгосрочного сотрудничества, в рамках которого Дибала завершит карьеру, выступая за «джалоросси». На данный момент Дибала восстанавливается после травмы бедра.

Пауло Дибала является воспитанником аргентинского «Институто», ранее он также выступал за «Палермо» и «Ювентус». В «Рому» нападающий пришёл в 2022 году. Суммарно в активе аргентинца 116 матчей за римлян, в которых он забил 42 гола и отдал 22 голевые передачи.