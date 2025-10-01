«Монако» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 1 октября 2025 года, в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграют «Монако» и английский «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В качестве главного арбитра матча выступит Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). В прямом эфире игру покажет стриминговая платформа «Okko Спорт». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Монако»: Кён, Вандерсон, Дайер, Тезе, Керер, Балогун, Аклиуш, Салису, Диатта, Кулибали, Фати.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Диаш, Рейндерс, Стоунз, Холанд, Доку, Родри, Силва, Гвардиол, О'Райли, Фоден.

В 1-м туре ЛЧ «Монако» уступил «Брюгге» (1:4), «Манчестер Сити» обыграл «Наполи» (2:0).

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «ПСЖ». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.