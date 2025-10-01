Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: пенальти «Спартака» в ворота «Пари НН» натянутый

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался после матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором московский «Спартак» обыграл «Пари НН» (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17'     1:1 Босельи – 28'     1:2 Фернандеш – 90+3'    
Удаления: Карич – 83' / нет

«Игра получилось боевой. «Пари НН» в каждой игре нужно выкладываться. В чемпионате идут плохо, в Кубке — тоже. Была первая игра на домашнем стадионе. Должны были создавать интригу. «Спартак» вышел неосновным составом. Во втором тайме вышла основа и решила. Пенальти в матче был спорным. Просто один успел чуть ткнуть мячик. Как по мне, натянутый пенальти. Можно было не давать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на 14-й минуте встречи Хуан Босельи вывел хозяев поля вперёд, но гол был отменён после просмотра VAR, а в ворота клуба нижегородцев рефери назначил пенальти, который реализовал Ливай Гарсия.

