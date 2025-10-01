Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Интер» сделал заявление о травме Маркуса Тюрама

«Интер» на официальном сайте сообщил о состоянии здоровья нападающего команды Маркуса Тюрама. Напомним, форвард был вынужденно заменён во втором тайме матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Славией» (3:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 0
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Мартинес – 30'     2:0 Думфрис – 34'     3:0 Мартинес – 65'    

«Сегодня днём ​​Маркус Тюрам прошёл обследование, которое выявило растяжение двуглавой мышцы бедра левой ноги. Его состояние будет повторно оценено на следующей неделе», — говорится в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий провёл семь матчей, в которых отметился пятью забитыми голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

