«Интер» сделал заявление о травме Маркуса Тюрама

«Интер» на официальном сайте сообщил о состоянии здоровья нападающего команды Маркуса Тюрама. Напомним, форвард был вынужденно заменён во втором тайме матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Славией» (3:0).

«Сегодня днём ​​Маркус Тюрам прошёл обследование, которое выявило растяжение двуглавой мышцы бедра левой ноги. Его состояние будет повторно оценено на следующей неделе», — говорится в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий провёл семь матчей, в которых отметился пятью забитыми голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.