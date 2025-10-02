Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 52 гола в 50 матчах Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Монако» (2:2). Таким образом, в активе норвежца 52 мяча в 50 встречах Лиги чемпионов.

Впервые Холанд сыграл в главном клубном турнире Старого Света в сезоне-2019/2020: тогда в шести играх за «Ред Булл Зальцбург» он забил восемь голов, в течение той же кампании он перешёл в дортмундскую «Боруссию», добавив ещё два гола в двух матчах. В последующих двух сезонах норвежец забил за дортмундцев 13 мячей в 11 играх, после чего перешёл в «Манчестер Сити». На данный момент в активе Холанда 31 матч за «горожан» в ЛЧ, в которых он забил 29 голов.