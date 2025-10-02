Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 52 гола в 50 матчах Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 52 гола в 50 матчах Лиги чемпионов
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Монако» (2:2). Таким образом, в активе норвежца 52 мяча в 50 встречах Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 15'     1:1 Тезе – 18'     1:2 Холанд – 44'     2:2 Дайер – 90'    

Впервые Холанд сыграл в главном клубном турнире Старого Света в сезоне-2019/2020: тогда в шести играх за «Ред Булл Зальцбург» он забил восемь голов, в течение той же кампании он перешёл в дортмундскую «Боруссию», добавив ещё два гола в двух матчах. В последующих двух сезонах норвежец забил за дортмундцев 13 мячей в 11 играх, после чего перешёл в «Манчестер Сити». На данный момент в активе Холанда 31 матч за «горожан» в ЛЧ, в которых он забил 29 голов.

Материалы по теме
Холанд довёл статистику до безумия. Но «Сити» умудрился отдать игру с «Монако»!
Холанд довёл статистику до безумия. Но «Сити» умудрился отдать игру с «Монако»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android