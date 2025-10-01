Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик отменил вечеринку Ямаля после церемонии «Золотого мяча» — El Pais

Флик отменил вечеринку Ямаля после церемонии «Золотого мяча» — El Pais
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отменил вечеринку вингера «Барселоны» Ламина Ямаля после окончания церемонии вручения «Золотого мяча», сообщает El Pais. Ранее появилась информация, что футболист планировал своё мероприятие вне зависимости от итогов награждения.

По информации источника, после победы Усмана Дембеле главный тренер каталонского клуба призвал Ямаля отказаться от своих планов. Ламин, в свою очередь, не стал спорить и тут же приступил к подготовке к матчу Лиги чемпионов с «ПСЖ». Уточняется, что после поражения от Дембеле Ямаль отчаянно хочет сыграть с французским клубом.

Напомним, Ямаль занял в голосовании второе место, набрав на 321 очко меньше, чем нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Материалы по теме
«Ямаль заслуживал «Золотой мяч» гораздо больше». Мир бурлит после победы Дембеле
«Ямаль заслуживал «Золотой мяч» гораздо больше». Мир бурлит после победы Дембеле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android