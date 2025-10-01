Флик отменил вечеринку Ямаля после церемонии «Золотого мяча» — El Pais

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отменил вечеринку вингера «Барселоны» Ламина Ямаля после окончания церемонии вручения «Золотого мяча», сообщает El Pais. Ранее появилась информация, что футболист планировал своё мероприятие вне зависимости от итогов награждения.

По информации источника, после победы Усмана Дембеле главный тренер каталонского клуба призвал Ямаля отказаться от своих планов. Ламин, в свою очередь, не стал спорить и тут же приступил к подготовке к матчу Лиги чемпионов с «ПСЖ». Уточняется, что после поражения от Дембеле Ямаль отчаянно хочет сыграть с французским клубом.

Напомним, Ямаль занял в голосовании второе место, набрав на 321 очко меньше, чем нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.