Игроки «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике вызваны в сборную Бразилии

Пресс-служба сборной Бразилии в соцсетях опубликовала заявку команды на предстоящие товарищеские матчи со сборными Южной Кореи (10 октября) и Японии (14 октября). В неё попали два футболиста «Зенита» — защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике.

На счету Дугласа Сантоса два матча за национальную команду. Луис Энрике провёл восемь игр, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

31-летний Сантос в 10 матчах нынешнего сезона за «Зенит» забил два гола и отдал результативную передачу. 24-летний Энрике отметился голом и двумя результативными передачами в девяти встречах.