Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Локомотив — ЦСКА, результат матча 1 октября 2025, счет 0:0 (4:2 пен.), Кубок России 2025/2026

ЦСКА победил «Локомотив» в серии пенальти в матче Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. В основное время матча голов забито не было — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:2.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
2 : 4
ЦСКА
Москва

В составе «Локомотива» не смогли реализовать пенальти Алексей Батраков и Артём Тимофеев.

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал 10 очков и идёт на втором месте в таблице группы D. ЦСКА, которое возглавляет Фабио Челестини, с 10 очками располагается на первой строчке.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
20 011 зрителей посетили матч 5-го тура Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА
