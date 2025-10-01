Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА победил «Локомотив» в серии пенальти в матче Кубка России

Сегодня, 1 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. В основное время матча голов забито не было — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:2.

В составе «Локомотива» не смогли реализовать пенальти Алексей Батраков и Артём Тимофеев.

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал 10 очков и идёт на втором месте в таблице группы D. ЦСКА, которое возглавляет Фабио Челестини, с 10 очками располагается на первой строчке.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).