«Балтика» — «Акрон»: Денис Попенков удалён на 69-й минуте

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). На данный момент счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник тольяттинцев Денис Попенков удалён с поля на 69-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Чинонсо Оффор на 33-й минуте. Защитник калининградцев Натан Гассама увеличил преимущество своей команды на 54-й минуте.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы D. Команда набрала два очка за четыре матча. «Акрон» располагается на третьей строчке, заработав пять очков. На первом месте находится «Локомотив» (9).