Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «ПСЖ»: начался матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Аудио-версия:
Комментарии

В 22:00 мск начался матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
2-й тайм
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'    

В минувшем туре каталонская команда встречалась с «Ньюкаслом» и одержала победу со счётом 2:1. Парижский клуб играл с «Аталантой» и разгромил её со счётом 4:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

«ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша турнира парижане одолели «Интер» (5:0).

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
