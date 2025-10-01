Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Помешали другие силы». Тренер «Пари НН» Шпилевский — о поражении в игре со «Спартаком»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о поражении своей команды в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 со «Спартаком» (1:2).

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17'     1:1 Босельи – 28'     1:2 Фернандеш – 90+3'    
Удаления: Карич – 83' / нет

«Трудно найти слова после такого матча. До 70‑й минуты, пока силы были, это был наш лучший матч. Обязаны были забивать и выигрывать. Впервые такое встречаю, чтобы после забитого гола на VAR опять просматривают какой‑то мини‑контакт. Ребят, при всем уважении, ну это… У нас такая же ситуация в штрафной была, но это даже не посмотрели. Вторая жёлтая карточка на Свене [Кариче]… Даже с предупреждением — это цирк какой‑то. Я уже слов не могу найти. Игроками безумно горжусь, все видели и получили удовольствие от молодой, дерзкой, динамичной команды. Такой командой можно гордиться. Но, к сожалению, необходимо, чтобы и другие элементы существовали, чтобы мы матчи выигрывали.

Кто видел весь матч, тот понимает, что произошло. Мы сегодня ни в коем случае не проиграли, помешали другие силы. Здесь экспертам большой привет. Кто говорит, что команда не поменялась, посмотрите ещё раз наши матчи», — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».

