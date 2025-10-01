Скидки
Футбол Новости

«Барселона» выставит на аукцион форму с матча «ПСЖ» для фонда в честь дочери Энрике

«Барселона» выставит на аукцион форму с матча «ПСЖ» для фонда в честь дочери Энрике
«Барселона» выставит на аукцион футболки с матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» в рамках программы Blaugrana Bracelets, чтобы поддержать фонд помощи детям с тяжёлыми заболеваниями, созданный в честь дочери главного тренера парижской команды Луиса Энрике. Об этом сообщает аккаунт Barca Foudation в соцсети X. Встреча команд пройдёт сегодня, в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
2-й тайм
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'    

Напомним, дочь наставника «ПСЖ» Ксана скончалась в 2019 году в возрасте девяти лет после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой (рак костей. — Прим. «Чемпионата»). Победу в Лиге чемпионов Луис Энрике посвятил своей дочери, а болельщики парижан создали баннер в честь девочки.

