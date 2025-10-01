«Спартак» установил новый клубный рекорд в Кубке России
Московский «Спартак» забил в 10-м кубковом матче подряд и тем самым установил новый клубный рекорд, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Достижение было установлено в игре 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Пари НН» (2:1).
Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17' 1:1 Босельи – 28' 1:2 Фернандеш – 90+3'
Удаления: Карич – 83' / нет
Красно-белые отметились минимум один голом в пяти матчах Кубка в текущем сезоне и в аналогичном количестве встреч в сезоне-2024/2025.
После этой игры «Спартак» занимает второе место в группе С с 10 очками, красно-белые вышли в плей-офф Пути РПЛ турнира. В минувшем сезоне «Спартак» дошёл до финала Пути регионов, где проиграл «Ростову» со счётом 1:2.
