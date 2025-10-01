«Спартак» установил новый клубный рекорд в Кубке России

Московский «Спартак» забил в 10-м кубковом матче подряд и тем самым установил новый клубный рекорд, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Достижение было установлено в игре 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Пари НН» (2:1).

Красно-белые отметились минимум один голом в пяти матчах Кубка в текущем сезоне и в аналогичном количестве встреч в сезоне-2024/2025.

После этой игры «Спартак» занимает второе место в группе С с 10 очками, красно-белые вышли в плей-офф Пути РПЛ турнира. В минувшем сезоне «Спартак» дошёл до финала Пути регионов, где проиграл «Ростову» со счётом 1:2.