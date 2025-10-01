«Барселона» — «ПСЖ»: Ферран Торрес открыл счёт на 19-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. «Барселона» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте Ферран Торрес забил первый гол и вывел каталонцев вперёд.

В минувшем туре каталонская команда встречалась с «Ньюкаслом» и одержала победу со счётом 2:1. Парижский клуб играл с «Аталантой» и разгромил её со счётом 4:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.