«Балтика» разгромила «Акрон» в матче 5-го тура Кубка России

Завершился матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). Победу в матче со счётом 3:0 одержала команда хозяев поля.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Чинонсо Оффор на 33-й минуте. Защитник калининградцев Натан Гассама увеличил преимущество своей команды на 54-й минуте. Защитник тольяттинцев Денис Попенков был удалён с поля на 69-й минуте, получив вторую желтую карточку. Форвард «Балтики» Тентон Йенне довёл счёт до разгромного голом на 90+4-й минуте.

«Балтика» занимает третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала пять очков за четыре матча. «Акрон» располагается на четвёртой строчке, заработав пять очков. На первом месте находится «Локомотив» (9).