Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Балтика — Акрон, результат матча 1 октября 2025, счет 3:0, 5-й тур Кубка России 2025/2026

«Балтика» разгромила «Акрон» в матче 5-го тура Кубка России
Аудио-версия:
Завершился матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). Победу в матче со счётом 3:0 одержала команда хозяев поля.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Оффор – 33'     2:0 Гассама – 54'     3:0 Йенне – 90+4'    
Удаления: нет / Попенков – 69'

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Чинонсо Оффор на 33-й минуте. Защитник калининградцев Натан Гассама увеличил преимущество своей команды на 54-й минуте. Защитник тольяттинцев Денис Попенков был удалён с поля на 69-й минуте, получив вторую желтую карточку. Форвард «Балтики» Тентон Йенне довёл счёт до разгромного голом на 90+4-й минуте.

«Балтика» занимает третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала пять очков за четыре матча. «Акрон» располагается на четвёртой строчке, заработав пять очков. На первом месте находится «Локомотив» (9).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
Максим Петров оценил результаты «Балтики» в первой трети сезона РПЛ
