«Монако» — «Манчестер Сити»: Тезе сравнял счёт на 18-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Монако» и английский «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра матча выступает Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Джордан Тезе на 18-й минуте сравнял счёт. Ранее, на 15-й минуте, Эрлинг Холанд открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд.

В 1-м туре ЛЧ «Монако» уступил «Брюгге» (1:4), «Манчестер Сити» обыграл «Наполи» (2:0).

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «ПСЖ». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.