Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Футбол Новости

Фото: Забарный вынес мяч из пустых ворот после удара Торреса в матче Барселона — ПСЖ в Лиге чемпионов

Фото: Забарный вынес мяч из пустых ворот после удара Торреса
Комментарии

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный в первом тайме матче с «Барселоной» стал последним оплотом защиты своей команды, вынеся мяч из пустых ворот после удара форварда хозяев Феррана Торреса. Украинец оббежал вратаря Люку Шевалье и сумел в подкате остановить мяч. Эпизод случился ещё при счёте 0:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
2-й тайм
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'    

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

23-летний Забарный играет за «ПСЖ» с лета 2025 года. В шести матчах украинец забил один гол. Контракт между сторонами подписан до лета 2030 года.

«ПСЖ» — действующий обладатель Лиги чемпионов, в финале предыдущего турнира парижане разгромили «Интер» (5:0). В свою очередь, миланцы в полуфинале турнира прошли по сумме двух матчей «Барселону».

