Фото: Забарный вынес мяч из пустых ворот после удара Торреса

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный в первом тайме матче с «Барселоной» стал последним оплотом защиты своей команды, вынеся мяч из пустых ворот после удара форварда хозяев Феррана Торреса. Украинец оббежал вратаря Люку Шевалье и сумел в подкате остановить мяч. Эпизод случился ещё при счёте 0:0.

Фото: Кадр из трансляции

23-летний Забарный играет за «ПСЖ» с лета 2025 года. В шести матчах украинец забил один гол. Контракт между сторонами подписан до лета 2030 года.

«ПСЖ» — действующий обладатель Лиги чемпионов, в финале предыдущего турнира парижане разгромили «Интер» (5:0). В свою очередь, миланцы в полуфинале турнира прошли по сумме двух матчей «Барселону».