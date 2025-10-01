Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» — «Манчестер Сити»: Холанд оформил дубль на 44-й минуте

«Монако» — «Манчестер Сити»: Холанд оформил дубль на 44-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Монако» и английский «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра матча выступает Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). На данный момент счёт 2:1 в пользу английской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
2-й тайм
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 15'     1:1 Тезе – 18'     1:2 Холанд – 44'    

Эрлинг Холанд на 44-й минуте оформил дубль. Ранее, на 15-й минуте, Холанд открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. Джордан Тезе на 18-й минуте сравнял счёт.

В 1-м туре ЛЧ «Монако» уступил «Брюгге» (1:4), «Манчестер Сити» обыграл «Наполи» (2:0).

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «ПСЖ». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Эпичный вылет Гвардиолы из ЛЧ. «Сити» разорвал звёздный «Монако» с юным Мбаппе
Эпичный вылет Гвардиолы из ЛЧ. «Сити» разорвал звёздный «Монако» с юным Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android