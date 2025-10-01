20 011 зрителей посетили матч 5-го тура Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА

Матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московские «Локомотив» и ЦСКА, посетили 20 011 зрителей.

Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Абросимовым (Ростов-на-Дону). Итоговый счёт встречи — 0:0, 4:2 пен. в пользу армейцев.

Завершающий матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между махачкалинским «Динамо» и «Ростовом» состоится 2 октября.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).