«Барселона» — «ПСЖ»: Сенни Маюлу сравнял счёт на 38-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 38-й минуте нападающий «ПСЖ» Сенни Маюлу сравнял счёт. Ранее Ферран Торрес вывел каталонцев вперёд на 19-й минуте.
В минувшем туре каталонская команда встречалась с «Ньюкаслом» и одержала победу со счётом 2:1. Парижский клуб играл с «Аталантой» и разгромил её со счётом 4:0.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
