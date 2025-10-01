Скидки
Футбол Новости

Нападающий «Манчестер Сити» Холанд обогнал Анри по голам в Лиге чемпионов

В эти минуты идёт матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Монако» и английский «Манчестер Сити». На данный момент счёт 1:1, у горожан отличился Эрлинг Холанд — это 51-й мяч норвежца в данном турнире, по этому показателю он обогнал бывшего нападающего «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри, у которого 50 мячей в ЛЧ.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
2-й тайм
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 15'     1:1 Тезе – 18'     1:2 Холанд – 44'    

Таким образом, Холанд вышел на девятое место по голам в Лиге чемпионов, на восьмой строчке с 56 голами располагается экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Руд ван Нистелрой. В топ-3 рейтинга входят Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129) и Роберт Левандовски (105).

