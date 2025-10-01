Нападающий «Манчестер Сити» Холанд обогнал Анри по голам в Лиге чемпионов
Поделиться
В эти минуты идёт матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Монако» и английский «Манчестер Сити». На данный момент счёт 1:1, у горожан отличился Эрлинг Холанд — это 51-й мяч норвежца в данном турнире, по этому показателю он обогнал бывшего нападающего «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри, у которого 50 мячей в ЛЧ.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
2-й тайм
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 15' 1:1 Тезе – 18' 1:2 Холанд – 44'
Таким образом, Холанд вышел на девятое место по голам в Лиге чемпионов, на восьмой строчке с 56 голами располагается экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Руд ван Нистелрой. В топ-3 рейтинга входят Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129) и Роберт Левандовски (105).
Комментарии
- 1 октября 2025
-
23:13
-
23:09
-
22:56
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:26
-
22:25
-
22:21
-
22:21
-
22:17
-
22:09
-
22:05
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:44
-
21:42
-
21:39
-
21:39
-
21:36
-
21:24
-
21:15
-
21:07
-
21:06
-
20:56
-
20:55
-
20:51
-
20:39
-
20:16
-
20:08