Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Иванов: удивительно, как Челестини нашёл подход к команде

Комментарии

Экс-игрок ПФК ЦСКА Василий Иванов высказался после матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором армейцы обыграли «Локомотив» в серии пенальти (0:0, 4:2), отметив работу главного тренера команды Фабио Челестини.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
2 : 4
ЦСКА
Москва

«Удивительно, как Челестини нашёл подход к команде. Это приятное событие. Тренер сумел за короткий срок сплотить команду. Ребята выполняют все требования. От этого и результат. Видно со стороны, что в команде хорошая обстановка», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ЦСКА по итогам 10 туров чемпионата России возглавляет турнирную таблицу, набрав 21 очко. В Кубке страны команда также занимает первое место в группе D.

Все новости RSS

