Монако — Манчестер Сити, результат матча 1 октября 2025, счёт 2:2, 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Монако» ушёл от поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
Завершён матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Монако» и английский «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью — 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра матча выступил Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 15'     1:1 Тезе – 18'     1:2 Холанд – 44'     2:2 Дайер – 90'    

На 15-й минуте Эрлинг Холанд открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. Джордан Тезе на 18-й минуте сравнял счёт. Холанд на 44-й минуте оформил дубль. Эрик Дайер на 90-й минуте реализовал пенальти и вернул равенство на табло.

После этой игры «Монако» с одним очком находится в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» с четырьмя очками находится в верхней её части.

В следующем туре «Монако» 22 октября примет на своём поле «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити» 21 октября сыграет в гостях с «Вильярреалом».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
