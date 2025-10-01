Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Монако» ушёл от поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Завершён матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Монако» и английский «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью — 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра матча выступил Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

На 15-й минуте Эрлинг Холанд открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. Джордан Тезе на 18-й минуте сравнял счёт. Холанд на 44-й минуте оформил дубль. Эрик Дайер на 90-й минуте реализовал пенальти и вернул равенство на табло.

После этой игры «Монако» с одним очком находится в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» с четырьмя очками находится в верхней её части.

В следующем туре «Монако» 22 октября примет на своём поле «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити» 21 октября сыграет в гостях с «Вильярреалом».