«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и live матча «Барселона» — «ПСЖ»

В эти минуты на Олимпийском стадионе в Барселоне проходит матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и французским «ПСЖ». Напоминаем, «Чемпионат» следит за матчем в рамках текстовой онлайн-трансляции и live. Видео опасных моментов матча доступны здесь.

«Барселона» открыла счёт на 19-й минуте: отличился Ферран Торрес с передачи Маркуса Рашфорда. Гости ответили голом Сенни Маюлу: ему ассистировал Нуну Мендеш.

В минувшем туре каталонская команда встречалась с «Ньюкаслом» и одержала победу со счётом 2:1. Парижский клуб играл с «Аталантой» и разгромил её со счётом 4:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.