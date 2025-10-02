Таблица общего этапа Лиги чемпионов после 2-го тура

В среду, 1 октября, завершился 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. По его итогам мюнхенская «Бавария» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Венсана Компани разгромила «Пафос» со счётом 5:1.

Далее расположились мадридский «Реал», «ПСЖ», миланский «Интер», лондонский «Арсенал», «Карабах», дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити».

«Ливерпуль», «Барселона», «Ювентус», «Челси», «Наполи» оказались в числе команд, занимающих места с 16-го по 24-е.

Напомним, по итогам восьми туров общего этапа формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.