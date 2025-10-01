«Барселона» забила в 45 матчах подряд во всех турнирах — это клубный рекорд
«Барселона» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «ПСЖ» установила клубный рекорд, забив в 45 матчах подряд во всех турнирах. Об этом сообщается в телеграм-канале Opta Sports.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
2-й тайм
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19' 1:1 Маюлу – 38'
Последний раз каталонцы забивали в 44 играх подряд в период с 1942 по 1944 год. В матче с «ПСЖ» голом отметился полузащитник сине-гранатовых Ферран Торрес с передачи Маркуса Рашфорда.
В минувшем туре Лиги чемпионов каталонская команда встречалась с «Ньюкаслом» и одержала победу со счётом 2:1. В текущем сезоне «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 19 очками после семи матчей.
Комментарии
