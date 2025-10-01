Скидки
Защитник ЦСКА Лукин прокомментировал победу над «Локомотивом» в Кубке России

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о победе своей команды в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Локомотивом» (0:0, 4:2 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
2 : 4
ЦСКА
Москва

«Тяжёлый матч, игра была на три результата. Рад за Торопа, прошлая игра для него не очень удалась, сегодня поздравляю его. Я ещё до серии подошёл к Славе. Сказал ему, что надо переломить игру. Мы хотели решить всё в основное время, но в серии пенальти тоже хочется проверить свои силы, мы оказались мастеровитее.

Не хочется комментировать судейство. Мне понравилось, судья задал высокую планку», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

