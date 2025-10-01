Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«ПСЖ» вырвал победу у «Барселоны» в концовке матча Лиги чемпионов

Сегодня, 1 октября, завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между каталонской «Барселоной» и французским «ПСЖ». Победу в игре, проходившей на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания), одержали гости со счётом 2:1.

На 19-й минуте полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес забил первый гол. На 38-й минуте нападающий «ПСЖ» Сенни Маюлу сравнял счёт. На 90-й минуте нападающий Гонсалу Рамуш вывел парижан вперёд и установил окончательный счёт в матче.

В следующем туре каталонская команда встретится с греческим «Олимпиакосом». Французский клуб сыграет с немецким «Байером». Оба матча состоятся 21 октября.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.