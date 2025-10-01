Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барселона — ПСЖ, результат матча 1 октября 2025, счет 1:2, 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«ПСЖ» вырвал победу у «Барселоны» в концовке матча Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 октября, завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между каталонской «Барселоной» и французским «ПСЖ». Победу в игре, проходившей на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания), одержали гости со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

На 19-й минуте полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес забил первый гол. На 38-й минуте нападающий «ПСЖ» Сенни Маюлу сравнял счёт. На 90-й минуте нападающий Гонсалу Рамуш вывел парижан вперёд и установил окончательный счёт в матче.

В следующем туре каталонская команда встретится с греческим «Олимпиакосом». Французский клуб сыграет с немецким «Байером». Оба матча состоятся 21 октября.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» против «ПСЖ» — это битва мозгов. Даже без главных звёзд будет огонь!
«Барселона» против «ПСЖ» — это битва мозгов. Даже без главных звёзд будет огонь!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android