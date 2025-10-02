Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 1 октября, календарь, таблица

1 октября состоялись девять матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 1 октября:

«Юнион» (Бельгия) — «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) — 0:4;

«Карабах» (Азербайджан) — «Копенгаген» (Дания) — 2:0;

«Наполи» (Италия) — «Спортинг» (Португалия) — 2:1;

«Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия) — 2:2;

«Арсенал» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция) — 2:0;

«Байер» (Германия) — ПСВ (Нидерланды) — 1:1;

«Монако» (Монако) — «Манчестер Сити» (Англия) — 2:2;

«Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция) — 1:2;

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Атлетик» (Испания) — 4:1.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.