Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига чемпионов 2025/2026: результаты на 1 октября, календарь, таблица

Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 1 октября, календарь, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

1 октября состоялись девять матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 1 октября:

«Юнион» (Бельгия) — «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) — 0:4;
«Карабах» (Азербайджан) — «Копенгаген» (Дания) — 2:0;
«Наполи» (Италия) — «Спортинг» (Португалия) — 2:1;
«Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия) — 2:2;
«Арсенал» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция) — 2:0;
«Байер» (Германия) — ПСВ (Нидерланды) — 1:1;
«Монако» (Монако) — «Манчестер Сити» (Англия) — 2:2;
«Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция) — 1:2;
«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Атлетик» (Испания) — 4:1.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«ПСЖ» ошарашил «Барсу» голом на 90-й минуте! Какая развязка в Лиге чемпионов!
«ПСЖ» ошарашил «Барсу» голом на 90-й минуте! Какая развязка в Лиге чемпионов!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android