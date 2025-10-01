«Спартак» выиграл три матча подряд после дисквалификации Станковича
«Спартак» одержал третью победу подряд после дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича на месяц. Московский клуб сегодня обыграл «Пари НН» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.
Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17' 1:1 Босельи – 28' 1:2 Фернандеш – 90+3'
Удаления: Карич – 83' / нет
Без серба московский клуб сумел обыграть «Крылья Советов» (2:1) в Мир Российской Премьер-Лиге, а затем разгромил в чемпионате «Пари НН» (3:0). В воскресенье, 5 октября, «Спартак» проведёт матч с ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ.
Напомним, Станкович отбывает пятиматчевую дисквалификацию за оскорбления в адрес арбитров. Длительный срок дисквалификации обусловлен тем, что сербский специалист уже не впервые нарушает регламент общения с судьями.
