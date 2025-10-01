«Спартак» выиграл три матча подряд после дисквалификации Станковича

«Спартак» одержал третью победу подряд после дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича на месяц. Московский клуб сегодня обыграл «Пари НН» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Без серба московский клуб сумел обыграть «Крылья Советов» (2:1) в Мир Российской Премьер-Лиге, а затем разгромил в чемпионате «Пари НН» (3:0). В воскресенье, 5 октября, «Спартак» проведёт матч с ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ.

Напомним, Станкович отбывает пятиматчевую дисквалификацию за оскорбления в адрес арбитров. Длительный срок дисквалификации обусловлен тем, что сербский специалист уже не впервые нарушает регламент общения с судьями.