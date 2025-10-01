Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» выиграл три матча подряд после дисквалификации Станковича

«Спартак» выиграл три матча подряд после дисквалификации Станковича
Комментарии

«Спартак» одержал третью победу подряд после дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича на месяц. Московский клуб сегодня обыграл «Пари НН» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17'     1:1 Босельи – 28'     1:2 Фернандеш – 90+3'    
Удаления: Карич – 83' / нет

Без серба московский клуб сумел обыграть «Крылья Советов» (2:1) в Мир Российской Премьер-Лиге, а затем разгромил в чемпионате «Пари НН» (3:0). В воскресенье, 5 октября, «Спартак» проведёт матч с ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ.

Напомним, Станкович отбывает пятиматчевую дисквалификацию за оскорбления в адрес арбитров. Длительный срок дисквалификации обусловлен тем, что сербский специалист уже не впервые нарушает регламент общения с судьями.

Материалы по теме
Победа «Спартака» на последних секундах! Но всё началось с подарка от судей. Видео
Победа «Спартака» на последних секундах! Но всё началось с подарка от судей. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android